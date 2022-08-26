鄧謝配誓爭勝再闖4強 伍家朗因傷退出世界賽 偕李卓耀無緣男單8強

羽毛球世界賽8強 now670/671台 早上09：00直播

「鄧謝配」次圈淘汰中國隊的郭新娃/張殊賢晉級，昨仗面對新加坡隊組合未受考驗，首局早段連取9分，將分差拉開至雙位數，以21：10先拔頭籌。次局形勢較為緊湊，鄧俊文/謝影雪開局被對手連取4分後，在局中取回領先局面，及後雖一度被追近至16：15，但兩人隨即連奪5分，以21：15拿下勝利。

伍家朗無緣破16強出局宿命

「鄧謝配」赴日參賽前，曾指出冀於8強勇挫泰國隊宿敵佩華拉露高/塔拉達娜猜，然而該世界排名第2組合昨以16：21、14：21，不敵德國隊的林富斯/希特列治，意外於16強下馬。鄧俊文/謝影雪今與該歐洲賽冠軍組合上演去年世界賽8強翻版，鄧謝配往績以3勝1負佔優，誓連續兩屆擊敗對手再闖4強。

伍家朗在2017至2019年曾連續3屆止步於世界賽16強，去年則在64強出局。他昨硬撼去年以「黑馬」姿態奪冠的駱建佑，首局受制於對手強攻以11：21見負；次局與對方戰成3：3下，再被連取5分落後。他及後一度請求暫停，由隨隊人員以噴霧治療腿部傷勢，最終在落後4：11時，向裁判表示決定退賽，無緣首闖8強。駱建佑則繼續衛冕之旅，今與泰國隊的維迪辛爭入4強。

另一男單港將李卓耀昨硬撼4號種子、中華台北隊代表周天成。李卓耀首局以16：21落敗；惟次局落後11：15下連取6分反先，並以21：17扳平局數。兩人在決勝局尾段仍緊咬比分，結果李卓耀力戰之下以18：21憾負，在16強止步。

戴資穎女單晉級 山口茜8強遇馬蓮

此外，中華台北隊名將戴資穎在女單16強直落兩局輕取越南隊球手晉級，8強鬥泰國隊的寶姍蘭。衛冕的日本隊球手山口茜則淘汰同鄉高橋沙也加，今與西班牙隊三屆盟主馬蓮狹路相逢。