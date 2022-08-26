辛真高撐復賽慰同胞 烏超戰火中重開鑼 信有助生活復常

俄羅斯今年2月下旬展開侵略烏克蘭的軍事行動，至今已逾半年，雙方軍民死傷人數已逾萬人。即使如此，烏克蘭體育部長仍決定在周二正式重開烏克蘭超級聯賽。賽事將移師至首都基輔及西部兩座城市內舉行，不招待公眾入場。此外，當聽到空襲警報時雙方球員就需要中止作賽，馬上前往防空洞避險。

冀戰亂下國民繼續前進

體育競技凝聚人心，只要人心未渙散，國家就有希望。儘管復賽處處有險阻，今季新投英超球會「兵工廠」阿仙奴後大放異彩，助球隊三戰全勝升上英超榜首的烏克蘭左翼衛辛真高，接受球會官網訪問時表明支持重開烏國聯賽。他說：「重新進行足球聯賽，對整個國家和所有烏克蘭人民都很重要，我們的國民每天都在不同地方戰鬥，但同時我們也需要繼續前進，努力復常，務求可以讓國民在目前情勢下，過正常的生活。」

盼證烏克蘭面對困難拒輕言棄

辛真高同時指出，烏克蘭超級聯賽選在俄烏戰事未完之際重燃戰火，其另一重意義正是要向全世界證明「就算國家環境如何艱難，烏克蘭人也絕不輕言放棄」。他並表示雖然場地設施或者未到最佳，但重要的是「國民此時此刻，更加需要足球慰藉」，並稱他將盡可能收看每一場有轉播的烏超賽事，以示支持。

美蘭尼爾斯獲韋斯咸般尼茅夫垂青

另一方面，辛真高的阿仙奴隊友美蘭尼爾斯，則因希望獲得更多上陣時間，或會日內考慮離開「兵工廠」。美蘭尼爾斯去季就已萌生離隊他投的想法，當時球會決定將他外借到由名帥摩連奴領軍的意甲球隊羅馬，並助球隊贏得去季歐協聯冠軍，惟其表現似乎仍未足以打動阿仙奴領隊阿迪達。盛傳般尼茅夫及韋斯咸將向兵工廠提出借用美蘭尼爾斯，以增強球隊活力及邊路防守能力。