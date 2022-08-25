體壇快訊：浦和全北爭入亞冠決賽

港虛擬定向接受報名

第2屆「Red Bull Takeover」隊際虛擬跑步定向比賽將於10月8日下午3時至6時舉行，港隊「跳高女神」楊文蔚及歌手林德信將以隊長身分與參加者走訪香港島及九龍各區設置的近300個Checkpoints，透過跑步及各項體能挑戰收集積分，有興趣參加的市民可於即日起至10月7日期間登入賽事網頁http://www.redbull.hk/redbulltakeover報名。

中國女排亞洲盃3連勝

派出年輕副選出戰的中國女排，昨於亞洲盃A組以局數3：0輕取菲律賓隊，小組3戰全勝暫列次席。同組的越南隊亦以直落3局擊敗韓國隊，同樣3戰全勝下，以較佳勝局居首。

泰女將北愛闖正賽

22歲泰國籍女子世界冠軍勒查露（Mink Nutcharut），昨於北愛爾蘭公開賽外圍賽以局數4：2擊敗英籍男將米卓爾文尼，生涯首闖職業巡迴賽正賽。