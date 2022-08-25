港足勢下月主場出戰友賽

相隔近3年 料鬥緬甸隊

足總證有望成事 冀予球迷入場

港足上次主場出戰已是2019年11月19日的世界盃外圍賽，以2：0擊敗柬埔寨隊，後受疫情影響至今未有主場比賽。港足主教練安達臣曾稱，希望在9月底的國際賽周在主場踢友賽，備戰明年亞洲盃決賽周。有傳港足於5月泰國集訓時曾閉門友賽的對手緬甸隊，有意訪港再戰。

足總行政總裁譚秋朗確認，9月下旬有港足主場友賽「機會都好大」，透露昨早曾跟政府商討，有待其他政府部門批核，「文化體育及旅遊局都好支持，當然政府不是一個部門決定，但如果我們做番應該要做的事，如點對點等防疫措施，希望政府會支持，不想令香港球迷失望」。他透露若成事會在香港大球場舉行，讓更多球迷入場，「港足在亞洲盃外圍賽有好成績後，球迷也想入場支持，我估計可吸引逾一萬人入場」。

擬再覓亞洲以外國家「拍跳」

貝鈞奇信港超賽事不再遇封場

足總主席貝鈞奇透露，足總曾想邀請馬來西亞隊訪港友賽，但遲遲未能回覆訪港防疫安排，令對方已「另有所約」，現跟緬甸隊商談階段中，能否成事或未來數天有眉目。譚秋朗又稱足總會努力爭取多一隊友賽，對手或「諗遠少少」不是亞洲國家，亦否決作客友賽可能性，「時間太短，可能留待下年3月」。貝鈞奇補充，若成事或像去年中在港主辦亞協盃分組賽般，外隊以「隔離氣泡」形式操練及比賽，而外隊檢疫費及酒店等開支，料由港府或足總承擔。

上季港超曾於今年2月因疫情而腰斬，現時本港疫情每日平均仍新增數千宗新冠陽性個案，不過貝鈞奇及譚秋朗均稱，相信疫情對港超賽事暫無影響，會如期周六開鑼，維持有觀眾入場安排及跟足防疫措施。貝鈞奇續說，足總已有兩三年經驗在疫情下舉行港超賽事，隨着不少市民都已接種疫苗，相信康文署也評估過情况，認為再臨時封場「可能性好低」，「相信務實的政府不會貿然再封場」。