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2022年8月25日星期四
黃永棋吻別17年球員生涯 世界賽次圈「港隊內訌」不敵伍家朗 如交棒百感交集
鄧謝配混雙輕取國家隊組合闖16強
艾馬臣投韋斯咸 車路士6.5億斟科芬拿遭拒
愛華頓新季開齋 富咸英聯盃次圈止步
Out Out轉轉
杜蘭特宣布留效籃網結束轉會風波 冀續領銜爭標
基茲奧斯被控誹謗 或礙備戰美網
賓菲加淘汰基輔闖歐聯分組賽
電視精選
港足勢下月主場出戰友賽
相隔7年再「入屋」 港台無綫免費直播港超
體壇快訊：浦和全北爭入亞冠決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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黃永棋吻別17年球員生涯 世界賽次圈「港隊內訌」不敵伍家朗 如交棒百感交集
鄧謝配混雙輕取國家隊組合闖16強
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