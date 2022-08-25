黃永棋吻別17年球員生涯 世界賽次圈「港隊內訌」不敵伍家朗 如交棒百感交集

黃永棋和伍家朗在首局初段鬥得激烈，前者一度拉開優勢至8：4，但伍家朗及時調整，力追至9：9平手。兩人及後一直拉鋸，伍家朗數次重板殺球得手後稍佔上風，反觀黃永棋在末段放小球落網並連失4分，終以16：21先輸一局。兩名港將在次局初段得分梅花間竹，但隨着伍家朗加快節奏，連番殺球得分，一口氣將領先優勢擴至10分。黃永棋力追不果，終以9：21再輸一局。

與戰友交手令告別戰「更有意義」

黃永棋在這場生涯告別戰表現感觸，賽後先與伍家朗隔網相擁，退場前更親吻地板，為17年職業生涯畫上句號。他在賽後坦言心情複雜，亦不捨球場和運動員的身分，「其實打到第19、20分時，已經覺得好不真實，（職業生涯）真的完了」。他續指，與隊友伍家朗相擁時百般滋味在心頭，盼對方和李卓耀續領港隊爭取佳績，「大家一起奮鬥多年，我變了老大哥，現在要交棒給家朗。比起鬥安賽龍或其他高手，我在最後一場能夠和他對打更有意義」。黃永棋希望將來能以教練身分代表港隊出賽，並以培養出一名在大賽創造歷史贏獎牌的男單球手為目標。

伍家朗16強遇駱建佑 桃田次圈出局

伍家朗晉16強後，將硬撼新加坡隊的8號種子駱建佑；後者次圈以局數2：1擊敗危地馬拉隊球手奇雲哥頓。日籍2號種子桃田賢斗在次圈面對印度隊的帕萊時陷入苦戰，力戰下以局數0：2爆冷出局。馬來西亞隊5號種子李梓嘉則以2：0輕取葡籍對手，晉級16強對中國隊的趙俊鵬。