何詩蓓張家朗膺體記協最佳 李慧詩獲首屆名人堂 拒視終點續衝奧運

何詩蓓下月離港 備戰12月世界賽

今屆選舉最佳男、女運動員各有13名候選人，並由已成為會員的體育記者以一人一票投選出，最終在東京奧運贏得金牌的花劍手張家朗以及雙銀泳將何詩蓓大熱當選。何詩蓓直言香港體壇出色運動員眾多，能被提名已很開心，對首度獲選最佳女運動員感光榮。她將於下月離港參加訓練營，備戰10月底的德國短池世界盃，並劍指12月在澳洲墨爾本舉行的短池世界賽，「我可能會跟Energy Standard的隊友一起訓練，大家為共同目標努力，這是一個很好的訓練環境」。張家朗則有要事未能出席頒獎禮，並透過短片表示會繼續努力，同時放眼巴黎奧運。

香港體育記者協會今年起增設「體壇名人堂」獎項，由兩屆奧運銅牌、兼三件彩虹戰衣得主李慧詩獲得，她以《終身美麗》的歌詞「我這幸運兒幸運到一轉身找得到你來為我打氣」，形容三屆奧運皆有體育記者跟她經歷高低，她眼泛淚光地說：「倫敦奧運得銅牌時，我還未振臂高呼，已經見到記者跳起慶祝；里約奧運炒車後，全部記者一齊喊。好多謝你們一路在我身邊，將我這個牛下屋邨妹，變成牛下女車神。」

李慧詩信亞運延期有利隊友

李慧詩透露已跟沈金康教練商量，希望先以學業為主，並指杭州亞運延期對自己沒太大影響，但對隊友或是好事，「他們可集中改善弱項，之前有些拔苗助長的感覺，我不想給他們太多壓力」。

李慧詩希望大家不會將名人堂當作終身成就獎，或是運動員生涯的終點，她仍會嘗試在明年的奧運周期開始爭分，但衝擊巴黎奧運失敗的話就會退役，「從去年開始，我的重心並非全放在訓練和比賽上，所以不太可能每次比賽得前三。不過要在兩年內爭積分去奧運，然後再於奧運爭獎牌，我覺得仍可以一試」。