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2022年8月24日星期三
曼聯揚威雙紅會 坦帥冀保持積極 取今季首勝 破利物浦跨季21場不敗
卡斯米路正式投魔現身觀戰 稱懷爭標決心如昔
史摩寧一槌定音 羅馬險勝締兩連捷
卡塔爾外勞抗議欠薪 遭政府驅逐出境
烏超戰火下重啟 足總主席：展人民勇氣
白宮澄清未授權洛文赴俄救被囚女籃
體壇快訊：4港將入圍殘疾射擊世界賽
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何詩蓓張家朗膺體記協最佳 李慧詩獲首屆名人堂 拒視終點續衝奧運
李卓耀闖世界賽16強遇周天成 鄧俊文謝影雪今混雙登場
吳安儀北愛賽吞敗無緣正賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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