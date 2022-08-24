曼聯揚威雙紅會 坦帥冀保持積極 取今季首勝 破利物浦跨季21場不敗

坦夏格昨仗一如外界所料棄用隊長哈利馬古尼，由華拉尼伙拍利辛度馬天尼斯鎮守中路防線，並將「福仔」拉舒福特移至中鋒掛帥，取代離隊傳聞不斷的基斯坦奴朗拿度（C朗）。客軍利物浦則在前鋒達雲紐尼斯停賽下，改由羅拔圖法明奴攻堅。

是役打防反的曼聯，雖於10分鐘有翼鋒艾蘭加單刀射中柱，但6分鐘後另一翼鋒查頓辛祖接應艾蘭加的傳中，於禁區內12碼點附近，冷靜扣過占士米拿，輕鬆射入先開紀錄，助紅魔以1球領先半場。

隊長馬古尼被貶後備

福仔掛帥破入球荒

換邊後，曼聯於53分鐘藉反擊機會，由後備上陣的安東尼馬迪爾直線傳予拉舒福特，他單刀射破對方門將艾利臣比加的十指關，打破個人長達997分鐘的入球荒，助球隊拉開比數至2：0。積極反撲的紅軍在81分鐘由前鋒穆罕默德沙拿補射入網追近比數，但曼聯仍保住勝局，以2：1贏下「雙紅會」，取得今季首勝，賽後以3戰1勝2負得3分，升上第14位。至於紅軍則被中止跨季連續21場聯賽不敗，且開季仍未嘗勝果，3戰2和1負得2分，暫列16位。

雖然成為史上首名曼聯領隊以「雙紅會」開齋，但坦夏格未有自滿，並表示：「是役麾下的發揮令人滿意，但這必須有持續性，在往後賽事一直保持。雖然戰術對球隊而言是重要一環，但能否在場上實踐卻取決於球員的比賽態度。我們是贏了利物浦，但每場英超都會是硬仗，因此己隊必須維持這樣的態度去對待每一仗。」

紅軍近10季以來首次前3仗不勝，主帥高普賽後承認，是役紅魔球員比麾下更積極進取，認為球隊似未準備就緒，坦言傷兵潮困擾下難免影響發揮，但又為昨仗落敗感不值，期望球隊能盡快克服低潮重返正軌。

此外，昨在雙紅會賽前有大批曼聯球迷於奧脫福球場外舉行反格拉沙示威，促請該名美籍班主盡快賣盤。