東方新季陣容大變 年輕化育小將 大軍餘20人盧比度不奢望爭標 葉鴻輝孫銘謙冀提攜後輩

東方踏入創會90周年，今季球衣起用復刻1990年代時期的會章，不過球隊過去4個月累計多達20名球員離隊，包括前日落實轉投中超球隊梅州客家的24歲港腳茹子楠，今季名單只有20名球員，兩名新兵為由理文來投的黃皓雋，以及23歲中國籍中堅朱康銘，再從青年軍提拔4名小將。3名外援巴杜姆、馬高斯及高素巴耶夫留隊。

簽中國籍中堅 目標前四闖亞洲賽

東方表示，球隊會以聯賽前四及爭亞洲賽資格為目標，不過主教練盧比度承認，今季對球隊是艱難一季，難跟傑志、理文甚至冠忠南區實力相提並論，「我們失去了14、15名重要球員，餘下班底很年輕，有不少小將，對我們是掙扎求存的一季，不會設下聯賽爭標等目標，希望培訓陣中年輕球員成長」。他期望小將們能以茹子楠為榜樣，「茹子在訓練很勤力、努力學習，現得到機會踢中超，這是年輕球員的目標」。至於早前友賽為東方上陣的陳肇鈞，盧比度確認這名港足中場不會加盟。

葉鴻輝榮升人父 笑稱育兒鍛煉耐性

效力東方9季的32歲門將葉鴻輝承認，今季陣容是變動最大的一年，由過去主要爭標，他笑言今季或會「勞氣多少少」，他們留隊的經驗球員將肩負更多責任，鞭策小將成長，「小將自身態度要再強點，才可在職業球隊一隊立足」。阿輝的兒子Declan於本月11日出世，他笑言場外要專心照顧兒子，或可令他更有耐性。

22歲港腳孫銘謙也稱，自己在陣中已算較有經驗，要幫助後輩，而個人目標期望今季入球可多於上季的8球。在葡萄牙出生的中國籍中堅朱康銘，曾在葡甲球隊科瓦彼達迪與兩名港將茹子楠及梁𧙗維做過隊友，他稱希望離開舒適圈「闖一闖」而首外闖來港落班。被問到以「外援」球員註冊身分來球隊有否壓力，他僅稱會做好自己。

東方今季港超首仗為周六晚在旺角大球場對和富大埔，然後下周一凌晨啟程赴烏茲別克，備戰下月6日亞協盃跨區4強，作客烏茲別克球隊索迪亞拿。