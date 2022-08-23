曼城4分鐘扭劣勢 連入兩球逼和紐卡素 哥迪奧拿為不敗自豪

曼城開賽僅5分鐘，便由隊長根度簡近門射入領先。不過主隊其後多次藉着反擊製造威脅，結果由法籍翼鋒辛特麥斯明在28分鐘及39分鐘兩度交出助攻，造就米基爾阿米朗及哥林威爾遜建功反超前。

阿仙奴3戰全勝 相隔兩年首登頂

54分鐘，辛特麥斯明再引球推進侵略曼城防線，迫使史東斯以超技術犯規領黃；曼城青訓出身的捷比亞主射罰球直接彎入，把比數拉開至3：1。陷入劣勢的曼城，於60分鐘有夏蘭特挺身而出，在角球混戰中快腳射入，取得今季第3球。64分鐘，貝拿度施華接應奇雲迪布尼直線妙傳，禁區內單刀破網，助球隊保住1分。藍月失分後，以3戰得7分排名第2，落後目前英超僅餘的全勝之師阿仙奴兩分；兵工廠繼2020/21球季首輪後再登榜首。

哥迪奧拿賽後讚揚麾下能從劣勢中活過來，「我們必須經歷這情景，這亦是英超困難之處。每一隊都會失分，但要想想我們曾落後1：3，最後成功追和，我對此感到非常自豪」。哥帥更大讚敵軍教頭艾迪賀維道：「他是頂級領隊之一，在球隊深陷護級困境時接手，然後你看見他的球隊不斷進步，並希望在場上搶佔主導權。」

喜鵲手持兩球優勢下被逼和，艾迪賀維坦認感到失望，但強調麾下此戰「優點遠多於缺點」。他又形容辛特麥斯明昨仗交出其執掌以來最佳表現，「他場上各方面都做得很好，讓球隊提升了另一層次。他接下來的挑戰，是能否把佳態在每周維持」。

飛剷迪布尼僅領黃 捷比亞致歉

此役建功的捷比亞，下半場尾段欲阻止曼城反擊時，對迪布尼飛剷踢中對方膝部；球證基列特一度直接拔紅將他驅逐，但經幾番爭讓後決定翻看視像裁判（VAR），最終改判黃牌。這名英格蘭隊翼衛賽後強調非故意傷及對手，賽後已向迪布尼致歉，「我願為球隊犧牲一切，我的出發點是為爭勝，不是故意弄傷別人，我已為此道歉」。