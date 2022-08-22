初代林丹殺手 無悔為港搏盡 黃永棋拒留憾 世界賽後掛拍

文：許嘉明

圖：楊柏賢

新冠疫情近年席捲全球，黃永棋自2020年1月起不曾外出參賽，他直言考慮因素眾多，除了當時隔離日數達21日，亦要顧及家人感受，概括而言是「計劃趕不上變化」。不過，世界羽聯積分解凍，令黃永棋的排名歸零，出戰杭州亞運及巴黎奧運的夢想宣告破滅，故此他亦萌生退意，「我一直為比賽做準備，但賽事因疫情不斷延期，實在太多變數」。

「上天給我機會不用黯然退役」

黃永棋指運動員只需為自己拼搏，但結婚後覺得不能太自私，總要為將來打算。幸好今次有機會參加世界賽，這名32歲港將直言：「能夠最後一次代表港隊比賽，我覺得是上天給我機會，不用黯然退役。」回望過去17年全職生涯，黃永棋坦言在2011年丹麥羽賽擊敗林丹、翌年取得倫敦奧運資格的經歷最難忘，但他亦指挫折使自己進步，只遺憾未曾於大型運動會奪金。

拒印尼羽總招徠 為港出戰光榮

退役專注球會事務尋新挑戰

父母為印尼華僑的黃永棋透露，多年前印尼羽總曾向自己招手，惟自己只想代表港隊參賽。時至今日，黃永棋仍堅定地說：「我沒有一刻掙扎，當時我馬上告訴父親，我一定會為香港隊而戰。」他續指，港產球員面對列強仍有力競爭，能代表港隊參賽是一件光榮的事，「香港這麼細小的地方，球員外出參賽能擊敗中國隊、日本隊、韓國隊等勁旅，然後踏上頒獎台，這種感覺是與別不同的」。

長江後浪推前浪，在體壇史上不斷上演朝代更替的故事，黃永棋也接受自己有退下來的一刻。他坦言現時羽毛球會的學生也不知道林丹和李宗偉是誰，他也無奈地說：「他們可能認識戴資穎、安賽龍和桃田賢斗，但林丹是誰？我都有點唏噓，原來小朋友真的會不認識林丹。可能再過多幾年，就沒有人知道黃永棋是誰了。」

趁着最後一次代表港隊出戰世界賽，黃永棋盼在場上拼至最後一秒，他渴望把最好一面展現給所有香港人看，並以踏上頒獎台為目標。無論職業生涯的最後一擊成績如何，他亦希望大家記得，「我是香港羽毛球隊的黃永棋，代表香港隊征戰17年，我亦為此感到驕傲」。

掛拍之後，黃永棋將專心發展球會事務，他直言個性不服輸，即使轉型也視作一項新挑戰，「天無絕人之路，上天總有一條路給你行，就看你願不願意踏出舒適圈。做運動員的圈子好窄，但我建立家庭和事業之後，拓展了視野，只看你敢不敢嘗試」。

放手予愛女發展興趣

黃永棋半生奉獻給羽毛球，他說退役後仍跟這項運動密不可分。他與妻子陳祉嘉同是羽毛球員出身，但他卻笑言不會強迫兩歲半的愛女Mia繼承事業，並會放手讓她發展興趣，「我和太太都是運動員，知道這條路會很辛苦，但如果女兒對打球真的有興趣，我會盡力培養她做下一個戴資穎或拉贊諾，且看之後怎樣吧」。