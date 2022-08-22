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2022年8月22日星期一
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杜凱琹蘇慧音表演賽獻技
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【明報專訊】建造業乒乓球比賽昨假上水舉行，東京奧運乒乓球女團銅牌得主杜凱琹（左）及蘇慧音（右）獲邀到場上演表演賽，是次比賽所有贊助收益及報名費將用於推動「建造業運動及義工計劃」 。
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