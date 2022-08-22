茹子楠再外闖 轉投梅州戰中超

勞烈斯加盟大連人

梁𧙗維轉戰泰國

24歲的茹子楠司職右閘或中場，過去兩個月先後為港足出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，協助晉身亞洲盃決賽周。這名東方青訓於2019年2月曾短暫效力葡甲球會科瓦彼達迪半季，如今再度外流，他在球會發布的離隊宣言中稱，感謝球會給予信心，讓他能再圓夢，「今次可能是上天給予我的第2次機會，挑戰更高水平聯賽並非一件簡單事。上次外流葡萄牙因自己不成熟，辜負球會及各人期望。 事過境遷才後悔當初，我會好好珍惜今次機會，報答大家支持」。他又感謝東方主帥盧比度把他重新塑造踢右閘，「雖然還有很多不足之處，但在新位置能充分發揮自己能力」。茹子楠的伯父為愉園名宿茹健德。至於原在梅州客家的另一港將、26歲混血中堅勞烈斯，同日落實轉投另一中超球會大連人。

此外，東方青訓小將梁𧙗維落實加盟泰國T3聯賽球會清萊城，是泰國T1球會清萊聯的二隊。這名20歲中堅去年底曾代表港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽，2020年初亦加盟過科瓦彼達迪，早前完成葡萄牙球季後赴泰參加清萊城季前訓練，終獲一紙合約。