何詩蓓破400自港績封后 傷癒強勢迎國際賽

入圍長池世界賽 喜見訓練成效

何詩蓓在5月扭傷腳踝，隨後因傷退出長池世界賽，直到本周末的香港公開賽才迎來今年首戰。這名24歲港產飛魚狀態大勇，繼上周六勇奪200米自由泳金牌後，昨日轉戰400米自由泳初賽先以4分19.66秒首名晉級，並在下午決賽游出4分08.65秒，將自己保持的香港紀錄推快2.23秒。隨後她伙拍南華會的師妹在4×100米自由泳接力摘銅。

何詩蓓在香港公開賽達到200自和400自的世界賽A標，拿下明年7月在福岡舉行的長池世界賽入場券。她賽後指腳踝傷勢痊癒，返港後每日都有進行物理治療及維持正常訓練，為免對腳部造成太大負擔而未有參加另一強項100自。不過，何詩蓓表示打破香港紀錄實屬意外之喜，亦可證近期訓練有效。她笑言喜歡在主場比賽，「有很多人打氣，加上可以跟泳會隊友游接力，很開心」。

對於這次傷癒復出首戰，何詩蓓直言抱着順其自然的心態，此仗目標是取得更多比賽經驗，為下半年的大賽做準備。她計劃參加世界盃，並於12月底將出戰短池世界賽，惟尚未決定留港訓練或外出集訓，她直言需視乎隔離情况，「我很期待回歸國際賽舞台，很久沒有比賽了」。

關鵬兩破200米背泳香港紀錄

另外，關鵬在男子200米背泳兩度刷新港績，他在中午的初賽先游出2分01.53秒，及後於決賽再以2分00.70秒封王。這名19歲回流泳將坦言時間仍未達到自己心中的目標，盼在明年亞運等大賽游得更快，兩年後能代表港隊出戰奧運。