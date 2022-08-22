曼聯利物浦爭響頭炮 紅魔近8次交手不勝 朗尼籲棄C朗拉舒福特

曼聯vs.利物浦 now611/621台 明晨03：00直播

曼聯開季連負白禮頓及賓福特和共失6球，更只因對手擺烏龍入了1球，盡顯前線火力疲弱。朗尼說：「若我是坦夏格，為了增強球隊的力量，大戰利物浦時定會棄用C朗和拉舒福特。」朗尼認為C朗重拾狀態需時，而欲離隊的決定也令人失望，况且由坦夏格執教，「就是為未來3或4年爭標鋪路，意味目標是以年輕球員重建球隊」。

勢棄馬古尼 卡斯米路難趕及亮相

朗尼亦關心拉舒福特出現迷失的狀况，「他的心像不止在球場裏，必須反省並弄清楚想要什麼。我很久沒見他在球場上笑了，與剛加入時是截然不同的，那時他充滿熱情」。朗尼又不排除「福仔」或也像C朗般想轉換環境，轉投巴黎聖日耳門。

曼聯後防呈弱不禁風，料令坦夏格棄用跨季表現劣評如潮的隊長哈利馬古尼，改由華拉尼伙拍新兵利辛度馬天尼斯握守中路，而來自皇家馬德里的防守中場「雷霆救兵」卡斯米路，明晨來不及「地標」救亡，勢需續靠費特肩負防守。

另據英國《太陽報》報道，坦夏格發覺加盟曼聯兩年的雲迪碧克失去比賽信心，但已以「沒有不能在曼聯吐氣揚眉的原因」來鼓勵該名阿積士舊部。

高普不欲再睹曼迷反班主示威

利物浦領隊高普卻稱讚雲迪碧克道：「曼聯中場基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯和費特很有質素，雲迪碧克亦是一個真的很出色的球員。」高普又稱不想再次看到去年5月曼聯迎戰「紅軍」時，因有對方球迷在奧脫福球場舉行反班主格拉沙家族示威，導致最終比賽無法進行，他說：「若它最終又發生了，我們便應獲得分數，而不是安排補賽。」紅軍此役有達雲紐尼斯停賽外，還有7名傷兵。