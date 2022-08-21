車路士開季多事之秋 杜曹講手事件被罰 征列斯缺簡迪

列斯聯vs.車路士 now621台 晚上21：00直播

針對車路士領隊杜曹與熱刺主帥干地上輪打吡戰「握手變講手」的不當行為，英格蘭足總昨宣布杜曹須停賽一場及罰款3.5萬鎊（約32.4萬港元），因禁賽令在書面裁決理由出爐前暫緩執行，所以這名德籍教頭今晚仍可率領「藍戰士」作客列斯聯的英超賽事，至於干地則罰款1.5萬鎊（約13.9萬港元），毋須停賽。

停賽1場兼罰款 杜曹批球證重大犯錯

傳棄高價斟科芬拿 欲簽馬古尼

傳將獲會方續約至2024年的杜曹，昨在記者會為講手事件降溫：「回更衣室後，我自己都在為場上發生的事情發笑。干地用意大利文嘗試和我交談，我聽不明白也沒互相對罵。我只是握手時間太長、太用力，但沒對任何人造成傷害。」

不過，該仗擔任VAR球證的甸恩日前承認上輪聯賽末段，未通知主球證安東尼泰萊就熱刺後衛基斯甸羅美路拉扯車路士後衛古古列拿頭髮看VAR，間接導致熱刺憑角球頂入扳平完場。杜曹昨回應道：「這是重大、明顯的犯錯，全世界也看到。我不能理解一名球證為何無法作出正確判斷」。

軍情方面，藍戰士中場尼高路簡迪因大腿肌肉拉傷，或休戰數星期，其中場拍檔高華錫及前鋒布查，也因膝傷及撞傷而須在對列斯聯一役避戰。此外，由於李斯特城「企硬」將中堅韋斯利科芬拿標價8000萬鎊（約7.43億港元），不欲斥高價搶人的藍戰士，已考慮收購其他中堅代替。據英媒報道，盛傳曼新目標是曼聯隊長哈利馬古尼，並將不受重用的「美國隊長」基斯甸普列錫作為交易籌碼。

曼城征紐 夏蘭特認哥帥是加盟主因

至於開季兩戰全勝的曼城，今晚作客另一豪門紐卡素。今夏來投的射手艾寧夏蘭特，賽前大讚主帥哥迪奧拿，並承認「他是我加盟曼城的主因，他甚至不需介紹球會情况，我就已經可以下決定」。惟今夏由曼城出走車路士的史達寧，則公開控訴在曼城時未獲尊重：「當你全心全意為球會作賽，甚至錯過兒子生日，球會卻一點都不尊重你，我真的很憤怒，很失望。」