港超賽會成立 推票房共享

試行營運3年 冀為3盃賽尋冠名贊助

多隊港超於6月底倡議成立港超賽會，助各隊開源節流，包括門票收益共享、每季有300萬元「種子基金」營運，由傑志和理文每季各注資150萬元，建議於早前足總董事會通過。10隊都有代表出席記者會，包括傑志會長伍健及冠忠南區主席陳文俊，足總行政總裁譚秋朗亦有出席。

港超賽會先試行3年，目標期間能吸引足夠贊助，令賽會第4年起能自負盈虧，將本地職業足球產業化和商業化。賽會發言人陳文俊強調賽會與足總是互補而非對抗，今季先從票房共享及電視轉播着手，為港超尋商業伙伴，冀足總盃、高級組銀牌及菁英盃於未來3季有冠名贊助，「如3年試用期後仍無足夠贊助，這個計劃就是句號」。伍健透露今季其中一項盃賽冠名已有眉目。

票房共享由賽會使用基金等補貼大部分比賽費用，各隊每仗盈餘歸公，完季後均分予榜尾以外9隊，確保比賽競爭性，料每隊每場開支由約3萬元減至5000元加球證費。伍健盼球會同舟共濟下，令港超發展更健康穩定，保障球員及鼓勵更多球迷入場。

足總昨公布新季3項盃賽賽程，菁英盃於下月2日率先舉行，高級組銀牌相隔兩季復辦，首圈下月11及12日展開，足總盃首圈在10月2及8日。