何詩蓓傷癒復出 主場200自封后 取長池世界賽A標 今轉戰400自爭金

今年6月因腳患棄戰長池世界賽的何詩蓓，昨早於200米自由泳初賽以2分01.69秒首名晉級。她在下午舉行的決賽早段遙遙領前下，以1分56.47秒率先觸池，成績達到長池世界賽A標，並以6.34秒優勢拋離第2的何南慧封后。她其後代表南華泳會出戰女子4×100米混合泳接力，負責第2棒的蛙泳，最終以第4名完賽。她賽後未有受訪，冀專注準備今日舉行的女子400米自由泳賽事。

關鵬男子100背破香港紀錄

下月返美升學兼練水 冀為港征大賽

而去年從美國回港的關鵬，本月居港滿一年後首以港將身分上陣。他昨於100米背泳初賽游出僅慢於港績0.03秒的56.63秒；他在決賽更以2.53秒優勢力壓劉紹宇奪冠，並將對方保持的香港紀錄推前0.99秒。關鵬4月曾游出56.47秒創下100背香港最快時間，但當時未住滿1年不獲列為新香港紀錄，如今擁有個人首項港績，他對此說道：「破香港紀錄為我帶來多一個動力，會再游快點。」他今日將轉戰200米背泳，冀挑戰刷新該項目的港績。

目前從美國史丹福大學休學的關鵬，透露9月將返回美國升學。他指出校內有多名國際級好手雲集，渴望在當地與速度相近的泳手訓練。他又稱渴望代表港隊出戰奧運、亞運等大賽，「我的父母都在香港長大，之前每逢暑假都會來港探望親友，我很熱愛這城市」。他透露或在11月的世界盃美國站迎來港隊處子戰，並會出戰12月澳洲墨爾本舉行的短池世界賽。

歐鎧淳50背險勝黃筠陶封后

單日贏3項 卓銘浩包辦4金

此外，港隊女將歐鎧淳昨在女子50米背泳以29.10秒，以0.1秒力壓黃筠陶奪金。「男飛魚」卓銘浩則先後在100米、400米自由泳及4×100米混合泳接力稱王，連同前日的1500米自由泳，個人累積4金。