熱車戰餘波未了 甸恩認錯 未判犯規間接改寫戰果 干地或無緣領熱刺迎狼

【明報專訊】熱刺今晚英超主場迎戰狼隊，該隊上輪憑補時最後一擊逼和車路士，惟兩入球均被指犯規在先飽受爭議。該仗擔任視像裁判（VAR）球證的甸恩昨開腔，承認在未吹罰熱刺後衛基斯甸羅美路拉扯車路士後衛古古列拿頭髮中犯錯，指當時應建議主球證安東尼泰萊到場邊翻看片段，以決定是否需要更改判決。
熱刺vs.狼隊 now611/621台 晚上19：30直播
事緣於周一凌晨車路士對熱刺的補時階段，客軍的羅美路在角球攻勢中拉扯對手古古列拿的長髮，惟球證當時未有察覺犯規，並續判熱刺獲得角球，結果哈利卡尼於緊接的角球頭槌頂入扳平，助熱刺作客保住不敗。「藍戰士」領隊杜曹賽後炮轟球證執法不公，直斥「何時變得可在球場上扯頭髮？」。
稱扯髮具爭議 應建議主球證看VAR
干地杜曹講手事件 賽會日內判停賽與否
該仗擔任VAR球證的甸恩，昨於英國《每日郵報》專欄回應爭議判決，直言「沒有球證希望在回家途中，發現自己場上應作出不同的判決」，惟透露在卡尼建功追和後，曾再三觀看羅美路拉扯古古列拿頭髮的片段，但當時不認為該舉動構成兇暴行為，因此未着安東尼泰萊考慮改判，「VAR不能單因犯規改判，但我可以建議他翻看影像，考慮羅美路的行為是否構成紅牌」。他又說：「這事件說明了不論資歷深淺，即使像我已執法逾20年的球證，也是不停地學習。這使我感到失望，不然我們球證團隊上輪的表現是非常出色。」
熱刺主帥干地上仗賽後與杜曹「握手變講手」，雙雙領紅被逐，惟仍待英足總裁決是否需就不當行為停賽。承認足總指控的干地，賽前有信心今仗能如常領軍，「我看這指控對兩人已稍為輕手，對吧？我們必須接受、尊重任何裁決」。至於扯頭髮事件的主角羅美路，今仗因大腿內側肌肉拉傷缺陣。
森林簽狼隊中場 今夏第16簽
引援支出13.2億 僅次車路士
上輪取得重返英超首勝的諾定咸森林，同晚作客愛華頓力爭兩連勝。森林昨落實今夏第16簽，從狼隊羅致22歲中場基比斯韋特，轉會費為2500萬鎊，連同附加條款合共4250萬鎊（約3.94億港元），簽約5年。森林今夏於轉會市場豪洗1.43億鎊（約13.2億港元），在英超僅次於耗資1.76億鎊（約16.3億港元）的車路士。