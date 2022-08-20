熱車戰餘波未了 甸恩認錯 未判犯規間接改寫戰果 干地或無緣領熱刺迎狼

熱刺vs.狼隊 now611/621台 晚上19：30直播

事緣於周一凌晨車路士對熱刺的補時階段，客軍的羅美路在角球攻勢中拉扯對手古古列拿的長髮，惟球證當時未有察覺犯規，並續判熱刺獲得角球，結果哈利卡尼於緊接的角球頭槌頂入扳平，助熱刺作客保住不敗。「藍戰士」領隊杜曹賽後炮轟球證執法不公，直斥「何時變得可在球場上扯頭髮？」。

稱扯髮具爭議 應建議主球證看VAR

干地杜曹講手事件 賽會日內判停賽與否

該仗擔任VAR球證的甸恩，昨於英國《每日郵報》專欄回應爭議判決，直言「沒有球證希望在回家途中，發現自己場上應作出不同的判決」，惟透露在卡尼建功追和後，曾再三觀看羅美路拉扯古古列拿頭髮的片段，但當時不認為該舉動構成兇暴行為，因此未着安東尼泰萊考慮改判，「VAR不能單因犯規改判，但我可以建議他翻看影像，考慮羅美路的行為是否構成紅牌」。他又說：「這事件說明了不論資歷深淺，即使像我已執法逾20年的球證，也是不停地學習。這使我感到失望，不然我們球證團隊上輪的表現是非常出色。」

熱刺主帥干地上仗賽後與杜曹「握手變講手」，雙雙領紅被逐，惟仍待英足總裁決是否需就不當行為停賽。承認足總指控的干地，賽前有信心今仗能如常領軍，「我看這指控對兩人已稍為輕手，對吧？我們必須接受、尊重任何裁決」。至於扯頭髮事件的主角羅美路，今仗因大腿內側肌肉拉傷缺陣。

森林簽狼隊中場 今夏第16簽

引援支出13.2億 僅次車路士

上輪取得重返英超首勝的諾定咸森林，同晚作客愛華頓力爭兩連勝。森林昨落實今夏第16簽，從狼隊羅致22歲中場基比斯韋特，轉會費為2500萬鎊，連同附加條款合共4250萬鎊（約3.94億港元），簽約5年。森林今夏於轉會市場豪洗1.43億鎊（約13.2億港元），在英超僅次於耗資1.76億鎊（約16.3億港元）的車路士。