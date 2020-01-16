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2022年8月20日星期六
傑志亞冠止步 丹尼掛靴 王振鵬失誤破缺口 16強淨負巴吞聯4球
傑志將帥汲取經驗 展望再征亞冠爭佳績
香港球迷報團赴日打氣
何詩蓓主場迎復出戰 歐鎧淳領泳會混合接力摘季 今轉戰50背
30歲卡斯米路勢6億投曼聯 傳周薪逾300萬
賽車運動節今舉行 展出港將戰車 電競與民同樂
體壇快訊：朱文佳泰國賽爭金
SAT周六體育直播賽程
熱車戰餘波未了 甸恩認錯 未判犯規間接改寫戰果 干地或無緣領熱刺迎狼
阿仙奴征般茅爭三連勝 阿迪達稱沙卡世盃前勢加薪續約
韋斯咸歐協附先勝勢闖分組賽 新兵施卡馬卡開齋
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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傑志亞冠止步 丹尼掛靴 王振鵬失誤破缺口 16強淨負巴吞聯4球
傑志將帥汲取經驗 展望再征亞冠爭佳績
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