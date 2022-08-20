體壇快訊：朱文佳泰國賽爭金

【明報專訊】港將朱文佳昨於泰國上演的殘疾羽毛球賽，先於SH6級別男單以2：1擊敗Krysten Coombs，晉身今日決賽鬥法籍球手Charles Noakes爭金，惟他伙蔡詠琪在混雙落敗，另一港隊組合王鎮炎/林貞榕亦在4強止步。陳浩源則於WH2級男單4強負日籍一哥梶原大暉。
渣馬擬兩周內公布防疫安排
渣打香港馬拉松暫定於11月20日早上舉行，香港田徑總會發言人昨表示，大會正積極與政府相關部門商討今屆渣馬的防疫安排，期望在未來兩周內落實，向公眾公布有關賽事詳情。
港棍網U21世界賽爭13
港隊昨於愛爾蘭舉行的男子U21棍網球世界錦標賽，在白金組4強賽事有李安和陳俊偉領軍以6：3擊敗瑞典隊，晉級後與荷蘭隊爭奪第13名。
港隊壁球世青轉戰遺材賽
世界青年壁球賽昨於法國續演男子團體賽，港隊在小組賽以0：3不敵巴基斯坦隊，以1勝2負排C組第3，無緣晉級並轉戰遺材賽。
艾卡拉斯辛辛那堤闖8強
西班牙籍網壇新星艾卡拉斯昨於辛辛那堤公開賽男單16強，以直落兩盤7：6（6：4）、6：1擊敗克羅地亞籍名將施歷晉級，將與英籍名將洛尼爭入4強。同日俄籍世界一哥丹尼麥維迪夫亦以直落兩盤擊退沙普華路夫闖8強。女單方面，英籍新星拉度簡露以直落兩盤不敵美籍好手彭古拉出局。