體壇快訊：朱文佳泰國賽爭金

渣馬擬兩周內公布防疫安排

渣打香港馬拉松暫定於11月20日早上舉行，香港田徑總會發言人昨表示，大會正積極與政府相關部門商討今屆渣馬的防疫安排，期望在未來兩周內落實，向公眾公布有關賽事詳情。

港棍網U21世界賽爭13

港隊昨於愛爾蘭舉行的男子U21棍網球世界錦標賽，在白金組4強賽事有李安和陳俊偉領軍以6：3擊敗瑞典隊，晉級後與荷蘭隊爭奪第13名。

港隊壁球世青轉戰遺材賽

世界青年壁球賽昨於法國續演男子團體賽，港隊在小組賽以0：3不敵巴基斯坦隊，以1勝2負排C組第3，無緣晉級並轉戰遺材賽。

艾卡拉斯辛辛那堤闖8強

西班牙籍網壇新星艾卡拉斯昨於辛辛那堤公開賽男單16強，以直落兩盤7：6（6：4）、6：1擊敗克羅地亞籍名將施歷晉級，將與英籍名將洛尼爭入4強。同日俄籍世界一哥丹尼麥維迪夫亦以直落兩盤擊退沙普華路夫闖8強。女單方面，英籍新星拉度簡露以直落兩盤不敵美籍好手彭古拉出局。