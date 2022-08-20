何詩蓓主場迎復出戰 歐鎧淳領泳會混合接力摘季 今轉戰50背

年初澳洲獨練半年冀驗收成果

在男女4×100米混合泳接力中，歐鎧淳和黃筠陶等港將率先登場，前者在首棒的背泳游出1分02.92秒，僅慢於另外兩名男將觸池，跟隊友孫恩、陳柏江和陳一鳴合力以4分09.77秒得季軍，而海天及泳天則分列頭二名。

歐鎧淳直言出戰混合泳接力是寓賽於操，並指張狄勇教練認為她訓練到了一個階段，需比賽檢視成果。她在今年1月飛到澳洲，獨自在當地訓練半年，她坦承是一大突破，因這令自己想起多年前到美國柏克萊加州大學的不愉快經歷，「今次到澳洲，那些感覺全部湧現，全新的泳隊和環境，只有我一人，然後做出一些成績」。歐鎧淳汲取在美國的經歷，積極融入當地的文化和生活，終能享受能一心一意練水的時光。雖然杭州亞運延期打亂她的部署，但這名30歲港將揚言目標仍為100米背泳游出59.99秒。

卓銘浩1500自封王

至於港隊新星卓銘浩在男女4×100米自由泳接力伙志佩的隊友得「梗頸四」，這名5項長池港績保持者稍作休息後，在男子1500米自由泳以16分14.20秒奪冠，至於聶芷彥在女子1500米則以17分10.89秒稱后。