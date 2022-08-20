傑志亞冠止步 丹尼掛靴 王振鵬失誤破缺口 16強淨負巴吞聯4球

傑志昨在浦和駒場體育場出戰，入籍中堅謝家強離隊後，由新加盟的23歲混血港將周緣德與艾里奧鎮守中路，門將起用王振鵬把關，在西班牙籍中場巴爾拿停賽下，隊長黃洋與兩名巴西兵基爾頓和米基爾搭檔，前場則以老將「黑山伊巴」丹恩奴域領銜，賽前傳將外流中甲的港足前鋒安永佳只列後備。

明加索夫早段傷出 敵鋒芬迪建功

面對前季泰國頂級聯賽冠軍巴吞聯，傑志開賽初段即傳來壞消息，土庫曼國腳明加索夫爭球時撞傷大腿肌肉，於16分鐘因傷換出，由今夏回巢的入籍翼鋒費蘭度入替。「藍鳥」上半場控球率僅36%，穩守突擊曾有黃金機會，丹恩奴域於33分鐘在禁區內起腳射向柱邊，費蘭度遲來一步撞射高出。藍鳥錯失良機後一分鐘失守，巴吞聯隊長沙勒從後場長傳入傑志禁區，王振鵬出迎犯錯未能解圍，被對方翼鋒禾拿捷輕鬆射入空門。傑志5分鐘後再失一球，被新加坡國腳前鋒艾辛芬迪突破推順後，於禁區頂勁射破網，半場落後0：2。

傑志在下半場換入前鋒艾力士，換邊後初段連番攻門，但丹恩奴域的轉身抽射及米基爾的撞射均高出。巴吞聯之後收起艾辛芬迪，入替的35歲巴西籍老將迪奧高於68分鐘傳中，助攻泰國國腳鄧達近射破網，傑志完場前再失一球，以0：4大敗16強止步。同日另一場16強，浦和紅鑽以5：0大勝柔佛DT晉級，8強的東亞區兩仗戲碼將於日內抽籤。

丹尼為傑志披甲250場寫里程碑

嘆未能晉級再創歷史 將返西班牙

此外，傑志40歲左閘丹尼今仗正選上陣76分鐘，達成第250次為傑志披甲里程碑，賽後球會宣布這名下月將滿41歲的入籍老將掛靴，結束22年職業生涯。他賽後在場內獲主教練朱志光頒發紀念獎座、獲贈全隊職球員簽名球衣及影大合照，其間他跟隊長黃洋等隊友相擁時眼泛淚光。

丹尼事後承認百感交集，一方面對未能助球隊再創歷史感失望，但能為傑志效力12年感高興，「當我在12年前來到傑志時，沒想過可踢到250場比賽，與球會一起成長，我為在傑志經歷及整個職業生涯都感到自豪」。丹尼於2010年7月來港加盟傑志後贏得無數錦標，包括8次香港頂級聯賽冠軍、3次入選年度最佳11人。他與西班牙同鄉列斯奧及佐迪於2017年10月入籍香港，為港足上陣15場。據悉丹尼將返西班牙生活，不會留港。