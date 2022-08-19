體壇快訊：阿富汗東奧持旗手移居澳洲

基輔首回合負賓菲加

歐聯附加賽昨晨上演首回合，於波蘭中立場出擊的基輔戴拿模雖有門將保舒贊等主力坐鎮，但以0：2不敵葡超勁旅賓菲加，下周三次回合作客力求收復失地。以色列球隊海法馬卡比同日則以3：2反勝作客的貝爾格萊德紅星，阿塞拜疆的卡拉巴克在主場則與捷克球隊柏辛域陀尼亞互交白卷。

日女足世青盃全勝闖8強

位處U20女子世界盃D組的日本隊，昨於最後一輪分組賽以3：1擊敗美國隊，3戰全勝以首名晉級8強，對手將是同日於C組以1：0險勝韓國隊後次名出線的法國隊。同組的荷蘭隊則以4：1大勝加納隊鎖定次名，8強將與C組榜首的尼日利亞隊交鋒。

貝拉迪續約薩斯索羅5年

意甲首擊出師不利的薩斯索羅，昨宣布與28歲意大利國腳杜文尼高貝拉迪續約5年，粉碎加盟祖雲達斯的傳聞，其球會兼國家隊隊友拉斯柏度尼則據報獲拿玻里斟介。另外，今季加盟FC多倫多的兩名意大利前國腳貝拿迪斯治及基斯薛圖，昨晨在美職各建一功，領軍主場以2：2逼和新英倫革命。