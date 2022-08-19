拿度復出吞敗認未傷癒 加操重拾狀態美網爭貫

基茲奧斯梅利吞敗無緣16強

拿度上月打入溫布頓錦標賽男單4強，惟因傷宣布棄戰，相隔逾1個月在辛辛那提賽復出。首圈輪空的他在32強面對25歲的哥歷，首盤戰至「搶七」以9：11落敗。次盤拿度以6：4扳回一城，惟決勝盤第6局遭哥歷破發，未能收復失地下再以3：6吞敗無緣晉級。澳洲籍的基茲奧斯同日則以盤數3：6及2：6，不敵主場出擊的費利斯，英籍名將梅利則以盤數1：2不敵洛尼出局。

拿度賽後承認發揮未如理想，並持續受腹部傷患困擾，「很明顯這並非我的最佳表現，在經歷困難時刻後要接受失利。我需要改進以及練習，這需要時間也是現實」。無緣重返世界第一寶座的拿度，對在美網衝擊生涯第23項大滿貫錦標仍感樂觀，「我感到正面，在練習的層次上要進入大滿貫模式，令自己保持競爭力」。

大威獲發外卡出戰美網

女單方面，世界第一的波蘭籍星將施維雅達以盤數2：0挫史堤芬絲，晉級16強後與美國籍的姬絲交手。日前擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲的拉度簡露，亦以直落兩盤挫艾莎蘭卡過關。42歲的「大威」維納絲威廉絲，則與2020年澳網冠軍基蓮及法籍華裔小將陳夏莉妮獲發外卡出戰美網。