大帝總薪酬逾41億破NBA紀錄 續約兩年簽7.6億合同 湖人勢繳2.5億豪華稅

原本合約明夏到期的「大帝」勒邦占士，早前曾傳或在約滿後求去，惟這名湖人頭號球星最終選擇留效，與會方續約兩年至2025年夏天，並在新合約最後一年設有球員選項，而這份合約亦令他球員生涯累積薪酬將達5.32億美元，寫下聯盟史上最高總薪酬紀錄（見表）。不過，今夏已放棄老將D侯活及「甜瓜」安東尼的湖人，在留住占士後將令目前全隊總薪酬超出工資帽上限達1600萬美元，意味須付3200萬美元（約2.5億港元）豪華稅。

湖人宣布榮休加素爾16號戰衣

紐約人76人聖誕大戰打頭陣

此外，湖人昨落實將在香港時間明年3月8日早上於常規賽迎戰孟菲斯灰熊一戰，為西班牙籍名宿加素爾榮休其16號戰衣，這亦將是「紫金軍團」歷來第11名獲榮休球衣的球員。

NBA昨亦公布完整新季賽程，在香港時間10月19日早上7時上演的揭幕戰，將由波士頓塞爾特人主場面對費城76人，同日尾場則有金州勇士迎戰湖人。而今屆同樣有5場聖誕大戰，由紐約人主場鬥76人打頭陣。至於兩場國際賽分別落實在墨西哥及法國舉行。

NBA破天荒投票日休戰

值得一提的是，聯盟為了推廣大眾民主精神，將首次在所有美國政治選舉投票日不舉行賽事，並計劃在投票日前夕，在各個比賽場館內，主動鼓勵民眾參與投票。NBA社會公義事務主管卡度根（James Cadogan）表示：「賽程遷就非體育賽事是史無前例的，但這對於我們國家的民主有着重大意義。」