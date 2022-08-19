體育

港隊棍網世界賽險勝 鬥瑞典爭入決賽

【明報專訊】港隊（白衫）前晚於男子U21棍網球世界錦標賽白金組8強，面對強敵波蘭隊全場打成均勢下，最終由蔡沐恩於第4節接應李嘉寶的助攻射入致勝球，以7：6力克對手，今屆五戰全勝，將與瑞典隊爭入決賽。

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