司徒文俊復出掌香港U23 拒輸少當贏倡主動踢法

東方澄清沒委託教練招攬外流

香港U23今季24人大軍中，10名新球員全是千禧後出生小將。球隊昨早於將軍澳足球訓練中心開操，隊長黃浩然等3人因病缺陣。47歲前港腳司徒文俊今季重返港超，他透露今年初重返足總任職，在香港U23原主帥張健峰離任後，他跟足總技術總監安頓商討後決定接手，「這班球員雖然年輕，但我不希望他們踢得太被動，不會對強隊縮後踢或輸少當贏，希望踢得更主動和有多點足球味道」。而據悉已離任的張健峰將準備移民。

霍啟山昨穿上全套香港U23球衣，參與球隊部分操練環節，包括「馬騮搶波」和「射龜」。他認為球隊首季是達標，欣喜球員逐場進步，展望第二季續跟球員打成一片，「球隊今季平均年齡僅20.6歲，比上季更年輕，希望他們把握機會表現，獲更多球會關注」。

另邊廂，東方昨發聲明稱近日有單位或個人疑用球隊青年軍教練名義招攬，以收取逾30萬元「轉介費」推薦及助青年球員到歐洲落班。該會澄清從沒委託任何教練相關招攬，向未獲授權人士或機構保留追究權利。東方前晚落實下月6日亞協盃跨區4強作客鬥烏茲別克球隊索迪亞拿，暫定本月29日啟程。