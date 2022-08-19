傑志防守為先亞冠爭晉級 16強惡鬥巴吞聯 丹尼冀助球隊創歷史

巴吞聯vs.傑志 港台電視32台 下午16：00直播

傑志在5月成為亞冠改制後首隊香港球會晉級淘汰賽後，上月底到韓國集訓逾兩周，4場友賽3勝1負，包括以2：1反勝半力出擊的韓職球隊仁川聯。球隊周一飛抵日本，今午4時在埼玉市浦和駒場體育場，遇前季泰國冠軍巴吞聯爭入亞冠8強。

巴爾拿停賽 周緣德或擔正

傑志40歲老將丹尼因傷錯過亞冠分組賽，這名入籍左閘早前在友賽已傷癒復出，今仗落場將達成第250次為傑志上陣里程碑。他昨出席賽前記招明言，球隊來到日本是為勝利，「巴吞聯實力在我們之上，但傑志近年亞冠表現一屆比一屆好，今屆分組賽在被看低一線也最終出線，我有信心今仗可踢出最佳表現爭勝」。除了安永佳及羅梓駿等港將隨港足戰亞洲賽，一眾外援如「黑山伊巴」丹恩奴域及明加索夫，上仗正式賽事已是5月的亞冠分組賽，不過丹尼認為問題不大，「在分組賽我們都有類似情况，結果愈戰愈勇，今次雙方同在季初階段，相信狀態不會有太大分別」。

傑志陣容相比亞冠分組賽時，除了中堅謝家強及中場陳肇鈞等人離隊外，左閘陳晉一現於西班牙試腳，西班牙籍中場巴爾拿則因分組賽最後一仗領紅，今仗須停賽，預計新加盟的23歲混血港將中堅周緣德有望「擔正」，隊長黃洋填補巴爾拿空缺，聯同新兵米基爾及另一森巴兵基爾頓鎮守中場。

朱志光表示，麾下經過韓國集訓後已重拾一定狀態，全隊上下都會珍惜今次機會力求再進一步。他向本報稱，巴吞聯雲集進攻好手，「集泰國聯賽大成」，須先做好防守，因此防線要有些活力，中場也要更多回防，「保守不是壞事，但又不能全場受壓，因此中場要有好的平衡，企位都要緊密點」。

敵軍添7將 射手芬迪成大患

傑志近兩屆亞冠分組賽四鬥泰國球隊均不敗，惟對巴吞聯將見真章。這支泰國勁旅在日本奧運隊前帥手倉森誠帶領下，今屆亞冠G組3勝3和首名出線，今夏再添7名新兵，包括在分組賽曾跟傑志交手的清萊聯隊長彼迪威，於季前友賽6戰全勝，以及在泰國冠軍盃3：2挫武里南聯。除了前線兩大名將迪奧高及曾外流日職的泰國國腳鄧達須提防外，還有新加坡隊名宿芬迪兩名兒子、後衛艾芬芬迪及前鋒艾辛芬迪成為焦點，當中23歲的艾辛芬迪曾於挪威落班，踢法全面，將成艾里奧為首的藍鳥防線最大考驗。