細威掛拍前交手 拉度簡露嘆難忘 挫前輩闖辛辛那堤賽次圈 嘉奧芙傷腳踝戰美網成疑

辛辛那堤網球公開賽

女單16強 now634台 晚上23：00直播

男單16強 now636台 晚上23：00直播

細威自去年溫布頓公開賽傷及大腿後，近14個月僅出賽4次，並只曾在上周的羅渣士盃首圈取勝。她昨仗面對21歲英籍新星拉度簡露亦陷入苦戰，首盤甫開賽連續出現4次失誤，首局即被對手破發，以局數2：6落敗。相反，拉度簡露表現接近無懈可擊，全場僅有1次無壓力犯錯，令細威次盤「捧蛋」以0：6大敗。細威敗陣後一臉疑惑，急速收拾行李離場，並沒出席賽後記者會。

拉度簡露職業生涯首度對陣細威即贏波，她賽後嘆道：「這可能是跟她交手的最後機會。你必須珍惜時刻，這經歷會一直保留在回憶中。」她更大讚細威的網球生涯值得大眾尊敬，指她的成就啟發了其他球手進步。

大坂直美不敵張帥出局

同樣坐享主場之利的嘉奧芙，昨首圈遇上捷克籍的寶絲高娃。剛升上女雙「世一」的她，首盤領先5：3時不慎扭傷腳踝，隨即連輸4局反負5：7。她雖曾在場邊接受治療，但次盤落後0：1時決定退賽，恐令她無法與彭古拉轉戰女雙，甚至影響其出戰美網。而日籍混血女將大坂直美，首圈直落以4：6、5：7敗予中國球手張帥，同樣無緣次圈。

基茲奧斯過關 遭追平擊球上看台

男單方面，「一哥」丹尼麥維迪夫在次圈未受考驗，以6：4、7：5輕取荷蘭籍的辛舒立晉級16強。西班牙籍19歲新星卡路士艾卡拉斯，亦直落以6：3、6：2擊敗持外卡參賽的東道主球手麥簡斯麥當勞。至於澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯，昨在次盤被霍堅拿追平局數時，一度將球擊上看台泄憤，最終他仍順利直落兩盤擊敗對手，成功躋身16強。