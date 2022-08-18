紅魔大包圍爭鋒救亡 奧巴美揚華迪成目標 羅致拉比奧特勢觸礁

季前未有針對前線增兵在先，陣中主將基斯坦奴朗拿度（C朗）爆發離隊風波在後，加上熱身賽表現不俗的射手安東尼馬迪爾受傷，導致曼聯首兩場英超賽事錄得英超第3多的32次射門（僅次曼城及利物浦），卻只能憑首戰對手白禮頓守將擺烏龍攻入1球。雪上加霜的是，坦夏格的阿積士舊部安東尼馬菲奧斯、奧地利射手阿拿奧杜域及史特加中鋒沙沙卡拉積錫，早前已表明無意離隊入魔。

遲遲未能購得心儀射手，加上連敗後坦夏格壓力大增，《The Athletic》及《ESPN》等媒體記者透露，曼聯將採取「大包圍」策略向多名目標「埋手」，冀能盡快覓得前線「雷霆救兵」來投。曼聯的增援名單當中，既有分別效力馬德里體育會和愛斯賓奴的新晉射手馬菲奧斯根夏及魯爾杜馬斯，其中後者更在去季西甲射手榜中位列第3名（上陣34次射入17球），亦有英超打滾多年的兩名老將，現效力巴塞隆拿的奧巴美揚及李斯特城的占美華迪。《The Athletic》報道指兩人所屬的球會今夏皆遇上財政問題，曼聯會方或有機會乘虛而入。

格拉沙家族擬出售曼聯小量股份

紅魔鋒線增兵之舉，成敗難料，惟在求購中場新援方面，該隊則似乎又再受挫。坦夏格心儀的中場法蘭基迪莊至今仍留在巴塞隆拿，其替代品祖雲達斯的法國中場拉比奧特，則有傳已拉倒。據英傳媒報道，拉比奧特因曼聯來季未能出戰歐聯，於是索要高薪作為補償，但其叫價遠超曼聯預期。因此除非該法國中場願意減薪，否則曼聯將不會重啟談判，並改為向皇家馬德里開價5000萬鎊（約4.74億港元），求購巴西防守中場卡斯米路。另外，曼聯班主格拉沙家族昨據報在球隊成績欠佳下有壓力，考慮出售球會小量股份。曼聯目前市值約為50億鎊（約473億港元）。

馬斯克先稱入主 後稱「開玩笑」

值得一提的是，早已對班主格拉沙家族不滿的曼聯球迷，昨突然接獲「好消息」，電動車Tesla創辦人馬斯克一度在社交媒體 Twitter 發文，言之鑿鑿宣稱「我正在收購曼聯」，惟其後他再在 Twitter澄清「（收購曼聯）只是開玩笑」，又表示「我不會買任何運動隊」，不過其後他再補充，「如果是任何一支球隊，那就是曼聯。那是我小時候最喜歡的球隊」。