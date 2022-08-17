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2022年8月17日星期三
利物浦開季兩連和 紐尼斯首掛帥領紅 高普：可從中汲取教訓
張家朗等6港將藉優才計劃入讀浸大
傅家俊歐洲大師賽直入32強
印度足協違規遭FIFA暫停會籍
天使處子戰傳射居功 領祖雲旗開得勝
莫拉達回歸起孖 馬體會開咧戰大勝
OutOut轉轉
小組4戰全勝 港棍網隊U21世界賽出線
體壇快訊：大灣區半馬明年首辦
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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利物浦開季兩連和 紐尼斯首掛帥領紅 高普：可從中汲取教訓
張家朗等6港將藉優才計劃入讀浸大
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