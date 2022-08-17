體育

小組4戰全勝 港棍網隊U21世界賽出線

【明報專訊】港隊（黑衫）昨於愛爾蘭上演的男子U21棍網球世界錦標賽，憑李嘉寶射入5球及交出1次助攻，領軍以10：4擊敗瑞典（黃衫），在E組4戰全勝躋身白金組，可爭取最高排名第13名。

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