利物浦開季兩連和 紐尼斯首掛帥領紅 高普：可從中汲取教訓

10人應戰靠戴亞斯扳平

紐尼斯篤定無緣「雙紅會」

「紅軍」昨仗由紐尼斯取代羅拔圖法明奴擔正，上半場雖佔盡優勢，但32分鐘遭客軍翼鋒韋費特沙夏偷襲得手，連續6場英超均先失球。更讓紅軍憂慮的事件發生在57分鐘，紐尼斯與客軍後衛佐基姆安達臣發生爭執，並用頭頂對方下顎，直接領紅被逐。10人應戰的利物浦，結果有路爾斯戴亞斯挺身而出，61分鐘禁區頂射入世界波。最終雙方握手言和，兩隊開季兩戰皆容未響勝鼓。

紐尼斯此役領紅，意味下仗作客曼聯的「雙紅會」須停賽。領隊高普賽後直言球證驅逐其離場的決定正確，「這明顯是錯誤的反應，他（紐尼斯）會從這事件中汲取教訓。不幸的是，他可能需要停賽數場，這對球隊的情况並不理想」。他又透露，未來數天將跟紐尼斯討論事件。

紅軍尚待打開勝利之門，不過高普仍肯定麾下此仗的表現，「你們看過這麼多比賽，很少看到一隊球隊在少踢一人下，仍能給對手施加壓力。我能估計傳媒的標題會怎樣形容，但至少我們還是比開賽前多了1分」。他亦盛讚開齋的路爾斯戴亞斯，指該入球是最佳的回應，並讓球賽由當刻起略有生色。

安達臣遭死亡恐嚇 促賽會正視

基姆安達臣賽後則於社交網透露，收到300至400名網民的惡意信息，部分內容涉及死亡恐嚇。他指理解球迷力撐愛隊，但應給予尊重及停止人身攻擊，促請英超賽會正視。

杜曹干地講手受查 曼城逾億簽小將

此外，前日車路士對熱刺，兩軍領隊杜曹及干地賽後講手雙雙領紅。英格蘭足總證實就兩人的不當行為提出指控，惟在裁決前毋須停賽處分。「藍戰士」盛傳向愛華頓求購21歲翼鋒安東尼哥頓，但4500萬鎊（約4.24億港元）報價據報已遭拒絕。曼城昨則落實以1100萬鎊（約1.04億港元）購入安德列治的西班牙籍左閘沙治奧高美斯，簽約4年。