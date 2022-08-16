體育

港YouTuber獲邀赴華倫主場觀戰

【明報專訊】香港YouTuber Torres Pit（托哥）獲西甲賽會邀赴西班牙觀賞華倫西亞對基羅納賽事。他日前亦在華倫西亞主場馬斯泰拿球場出席球會活動，並與該隊中場尤路斯穆沙切磋球技。

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