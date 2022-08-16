阿拉巴領皇馬反勝喊激動 連續14季開鑼不敗 久保建英開齋助皇蘇凱旋

皇家馬德里此役以賓施馬伙拍雲尼斯奧斯祖利亞攻堅，新兵中場曹亞文尼和守將魯迪格在西甲「地標」，惟後者甫開賽6分鐘「裝」越位失敗，被長驅直入的艾美利亞翼鋒林馬辛尼單刀射入。皇馬教練安察洛堤其後調入中場莫迪歷和翼鋒夏薩特增強攻力。61分鐘，賓施馬禁區內橫傳予此役擔任右閘的盧卡斯華斯基斯後上射入扳平，而其隊友後衛阿拉巴在73分鐘後備上陣才1分鐘，便在進攻右路起左腳妙射罰球得手，令艾美利亞以1：2反負，皇馬則力保連續14季西甲首戰不敗。

安察洛堤稱兩小將未展真正實力

安察洛堤說：「這場比賽相當難打，尤其是天氣酷熱。曹亞文尼和卡馬雲加在中場未能展示真正實力和潛質，但有時皇馬戰衣對年輕球員來說就是壓力。」「肥安」又稱在正常情况下，「賓施馬及中場卻奧斯會是主射罰球者，但阿拉巴亦擅於在該位置射門，所以我由他操刀」。

阿拉巴則說：「能協助皇馬勝出令我心情激動。當我進場前，安察洛堤對我很有信心。他告訴我將要主射罰球，而且會破網。」皇馬下場西甲將在周六作客切爾達。

另外，皇家蘇斯達憑前鋒久保建英在24分鐘射入奠勝球，助球隊以1：0挫卡迪斯，近4季西甲首戰第一次全取3分。這名日本國腳今夏離開皇馬，上月與皇蘇簽約5年。21歲的他於2019年加盟皇馬，卻未嘗為「銀河艦隊」上陣，除曾被兩度借至馬略卡，亦曾成為維拉利爾和基達菲的借將。

巴塞新兵祖利斯古迪拒任右閘

此外，巴塞隆拿今夏大肆招兵，其來自西維爾的守將祖利斯古迪，據報已向教練沙維透露不願擔任右閘，而是要求司職中堅，報道又指出，這名法國國腳放棄加盟車路士的其中一個原因，就是「藍戰士」領隊杜曹期望身高只有1.78米的他握守右路。