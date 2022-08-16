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2022年8月16日星期二
打吡遭熱刺逼和 與干地講手齊領紅 杜曹轟球證執法不公
南區班費800萬 簽12新兵爭前四 艾華冀年內入籍爭代表港足
張小倫康復進度快冀下月復操
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空中跑步基地開幕 姚潔貞冀助帶動風氣
體壇快訊：港欖系列賽第5畢業
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阿拉巴領皇馬反勝喊激動 連續14季開鑼不敗 久保建英開齋助皇蘇凱旋
華倫西亞旗開得勝 新帥加度素搶頭威
港YouTuber獲邀赴華倫主場觀戰
羅馬雙雄開咧響頭炮 摩連奴購60薄餅犒麾下
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【明報專訊】（請看附圖）
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