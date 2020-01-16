南區班費800萬 簽12新兵爭前四 艾華冀年內入籍爭代表港足

南區今季23人大軍有12名新兵，包括艾華、基斯、李嘉耀、謝朗軒及劉學銘，再從傑志借用何振廷及畢頓等，9名離隊球員為夏志明、積施利、盧斯安奴及退役的前主教練列文等。

鄭兆聰重掌帥印 簽劉學銘李嘉耀寄厚望

鄭兆聰（Ricky）上季回歸任技術總監後，今季相隔逾兩年再掌南區主教練一職。Ricky過去主要用3中堅陣式踢穩守突擊，他稱現有陣容可因應對手作不同部署，「今年是我第19年執教，現在我不相信一個踢法可長勝，很視乎有什麼球員踢什麼陣式，攻守平衡最重要」。南區季前友賽5戰全勝，但Ricky笑言：「正式比賽是另一回事，看曼聯今季情况就知……」。他期望相隔3季重返南區的中堅劉學銘能踢回當年水準，以及點名李嘉耀填補夏志明的空缺，在前場分擔入球責任。30歲的李嘉耀今季與多名「堅家軍」成員分道揚鑣，他稱有聚有散是必經階段，友誼不變，期望減少傷患再入選大港腳。

南區主席陳文俊表示，班費維持約800萬至850萬元，基本組軍完成，直言爭標及亞洲賽資格都不易，目標為爭前4名。他透露香港足總董事會上周通過成立港超賽會，料本周內公布細節。