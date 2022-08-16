打吡遭熱刺逼和 與干地講手齊領紅 杜曹轟球證執法不公

車路士在史丹福橋球場出擊，由兩名新兵在19分鐘合力先開紀錄，中堅高列巴尼接應左翼衛古古列拿開出角球，第一時間抽射破網。熱刺於下半場68分鐘憑中場賀積查治妙射扳平，9分鐘後車路士由後衛列斯占士後上建功再領先，熱刺在補時階段最後一擊由哈利卡尼頭槌破網，終2：2握手言和。

作為今季首場倫敦打吡，除了場內不乏「埋牙」場面，賽後焦點卻落在兩軍主帥場邊衝突。車路士領隊杜曹與熱刺領隊干地於完場握手時，疑前者不肯放手繼而口角和身體接觸，結果雙雙被球證出示紅牌驅逐離場，下輪停賽無緣場邊領軍分別作客列斯聯及主場對狼隊。

杜曹斥球證無視古古列拿遭扯頭髮

是役火藥味濃與球證安東尼泰萊執法尺度有關，如賀積查治為熱刺扳平前，隊友賓坦古亞曾飛鏟踢跌「藍戰士」前鋒夏維斯，但球證未有示意，干地慶祝這入球時亦朝車路士一方高呼，引致當時已跟杜曹對罵；車路士再次領先時，杜曹還以顏色狂奔到熱刺一方慶祝。完場前「爆炸頭」古古列拿防守角球時，被熱刺中堅基斯甸羅美路扯頭髮倒地，但球證沒判犯規，結果卡尼在之後的角球攻勢扳平。

杜曹賽後為不肯放手一事解畫，「我認為與人握手時應該要望着對方，但干地不是這樣想，之後大家就有些情緒激動，但紅牌是不必要」。他強調二人沒有心病，但趁機炮轟球證，認為熱刺兩個入球都不應成立，「下仗我無法場邊領軍，但球證可繼續執法下仗嗎？何時變得可在球場上扯頭髮？我認為安東尼泰萊之後不再執法車路士的賽事會比較好」。

干地拒評執法 社交網嘲杜曹

另一主角干地賽後則拒評事件及球證執法，認為若有問題也只是他與杜曹的事，與其他人無關。不過他事後仍在社交網上載杜曹在領先2：1時狂奔經過他身邊慶祝的片段，笑言「幸好當時沒看到他，否則一定會將他絆倒」。據報干地離場經球員通道曾撞跌車路士中場高華錫，令球員一度跟熱刺教練團衝突。熱刺射手哈利卡尼認為，打吡戰總會令兩隊職球員充滿激情，因雙方都想贏。