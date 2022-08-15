張家朗花劍反勝封王 秉承東奧心態挫蔡俊彥 世界賽再衝金牌

劍擊國際賽季完結，但康文署公開劍擊錦標賽關乎本地排名積分，或影響來年杭州亞運或世界盃等國際賽的上陣機會，故一班港將仍在這場「搶分大戰」悉數登場。張家朗偕蔡俊彥、楊子加、吳諾弘、崔浩然等港隊隊友在小組賽順利過關，直入32強。

剛於亞洲賽奪金及世界賽摘銅的「劍神」張家朗，和隊友崔浩然會師16強，兩人鬥得激烈，張家朗初段曾落後3分，但他在次局發力打出一波6：0的攻勢，比分反超12：7。崔浩然在決勝局連追4分，但張家朗末段搶攻得手，終以15：11勝出。張家朗隨後再贏楊子加和李逸朗，晉級決賽鬥蔡俊彥。

至於蔡俊彥在4強面對隊友吳諾弘，決勝局初段仍落後3分，但他逐步縮窄差距，尾段更8秒內連奪2分，在法定時間內扳平13：13。蔡俊彥在「決一劍」時乘勢強攻得手，終以14：13勇挫吳諾弘晉級。

張家朗與蔡俊彥在決賽碰頭，兩人初段分數咬緊1、2分上落，蔡俊彥在次局尾段一度領先14：12，但張家朗在決勝局連追3分，逆轉封王。他在賽後表示，「決賽的心態就像東京奧運一樣，不要太易放棄，起碼我有主動上前打」。

張家朗滿意今季表現冀維持排名

提到過去的國際賽季曾升上世界第一，今季世界賽歷史性摘銅的張家朗指新季的亦要維持排名，並於下次世界賽衝擊冠軍。總結今季，張家朗直言滿意，「整個劍擊隊都有很好的成績，看到大家都有成長」。蔡俊彥對未能把握機會取勝而失望，他自信有力取勝，惟在關鍵時刻，信念未夠堅定。梁雅蕾則於女花決賽以15：12挫高珮慈封后。

羅浩天男佩封王 海外集訓喜見成效

佩劍方面，羅浩天在男子組決賽以 15：11擊敗何思朗，梁洛文則於女子姐決賽以15：12戰勝朱詠翹。羅浩天表示今年初轉回全職運動員，盼明年杭州亞運續爭佳績，他指港隊過去半年逗留海外集訓及比賽，對男子佩劍隊幫助很大，「我們在今季團體有很好的成績，以前我們未試過在國際賽每站都打入團體賽前16，今季還打入亞洲賽前4，希望下季可以保持成績」。