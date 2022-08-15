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2022年8月15日星期一
紅魔吞4蛋慘敗 30年來首排榜尾 逾百年首新帥開季兩連敗 坦夏格：半場冀換所有正選
紅軍主場誓開齋 麥迪比恐缺陣添憂
捷西斯嘆未入4球 阿迪達讚戰意高昂助進步
勇士湖人10‧19演NBA揭幕戰
巴塞開咧戰悶和 沙維歸咎麾下背負期望受壓
米蘭雙雄響頭炮 盧卡古82秒建功平意甲紀錄
羅馬尼亞17歲新星破百米自世界紀錄
足壇快遞：麥巴比開齋領PSG連捷
電視精選
張家朗花劍反勝封王 秉承東奧心態挫蔡俊彥 世界賽再衝金牌
港將梁寶心柔道亞洲賽摘銀
體壇快訊：港隊棍網世界賽三戰全勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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