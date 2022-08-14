傑志亞冠遇泰勁旅巴吞聯 防範新加坡國腳射手

芬迪兄弟屬名將之後

巴吞聯近兩屆亞冠均於分組賽過關，今年初改由日本奧運隊前帥手倉森誠執教，今屆主辦G組賽事取得3勝3和不敗首名出線，今夏再簽入7名新兵，包括曾在亞冠J組跟傑志交手的清萊聯隊長彼迪威。Gary說還要關注近年加盟的一對新加坡隊兄弟、中堅艾芬芬迪及前鋒艾辛芬迪，為新加坡名宿芬迪之子，更認為穿99號的弟弟艾辛芬迪可成巴吞聯未來進攻重心，「他身高1.84米屬全能前鋒，有制空力、速度和體格，自小到歐洲學法及曾落班挪威聯賽，去年底加盟後聯賽上陣14場入8球。傑志近兩屆亞冠對泰國球隊不敗，但泰港和清萊聯參賽時各有問題，今次算是見真章對泰國最頂級球隊」。他補充，巴吞聯本月初於泰國冠軍盃以3：2挫武里南聯一仗踢4-2-3-1陣式，艾辛芬迪踢最前，身後由鄧達或迪奧高支援，泰國隊正選組合彼迪威和沙勒鎮守中場，惟兩閘仍是弱點，可能起用新加盟的菲律賓籍右閘謝斯古倫。

巴吞聯屬當地豪門 近年變革逆市擴軍

巴吞聯前身為曼谷玻璃，屬泰國聯賽上游分子，然而在2018年球季降班，Gary說間接令該隊澳洲籍中堅馬特史密夫其後轉投傑志，也令球會決心大重組，「曼谷玻璃是泰國以至東南亞最大的玻璃生產商，可能覺得2018年降班是奇恥大辱，所以一季升班後立即籌組巨型班爭標。BG是曼谷玻璃縮寫，位於巴吞他尼府，故隊名改成BG巴吞聯，傳風水原因將綠色主場球衣改成藍色」。 他稱巴吞聯是少數財力沒受疫情影響的球會，趁機逆市擴軍從蒙通聯及武里南等挖走多名主力，今年更建成新訓練場。