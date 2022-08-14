泰國足球通冀建港泰橋樑 港人開專頁贏口碑 曾辦睇波團促進交流

文：余瑋、圖：馮凱鍵

曾在香港球會工作 因緣際會愛上泰國波

專頁引起港超球迷關注 靜待「外流」機會

「冬蔭波」社交網專頁由Gary一手打理及製作改圖，有別於很多球迷接觸泰國足球都是球衣而起，Gary則因曾在香港球會工作和做過小編，2010年首到泰國是隨隊集訓，「起初因為工作而接觸泰國足球，要起底比賽對手的資料」。他又透露母親是印尼出生的華人，自己童年亦去過印尼，因而常接觸東南亞食物及文化，「所以第一次到泰國感覺已好親切」。

Gary因工作關係認識到一些在港的泰籍球迷，或泰國球圈人士，從他們分享認識當地球會。他於2012年離職後，到泰國看武里南聯擊敗陸軍聯的泰國足總盃，被現場熾熱氣氛吸引而成為這支當地勁旅的球迷。

Gary在2014年5月於facebook開設「冬蔭波」，開始撰寫泰國足球資訊和趣聞，「始終之前在球會做了小編2、3年，已習慣在網上發表文章」，一開始主要寫武里南聯，後來內容聯繫到香港足球，如計算亞洲足協球會系數，獲不少港超球迷關注。「冬蔭波」的猴子頭像也是自家設計，圖像還隱含「泰」的中文字。接觸泰國足球逾10年，Gary說當初都是網上搜尋相關英文新聞網站，或Google翻譯泰文，「我亦會看一些在泰國退休的外國人在網上寫泰國足球，相比賽事分析，我較有興趣探討當地足球發展」。不過他說疫情前平均每年只是1至3次赴泰看比賽，至今仍只會說少許泰文，謙稱談不上是「泰國通」，「只能算是球迷以上，專家未滿」。

建立當地人脈 曾獲泰足總談合作

樂見兩地足球聯繫增 「出外靠朋友」

開設「冬蔭波」8年多，Gary從中在泰國球圈建立一定人脈，包括曾跟武里南聯等球會老闆交流，疫情前還有不少球迷向他查詢赴泰「朝聖」的資訊，因而在多年前曾籌辦過看泰國聯賽的睇波團，「當是做半個球迷導遊」。他透露兩年前新冠疫情爆發前夕，曾跟泰國足總傾談籌辦睇波團，原有機會到當地工作，「幫他們宣傳和開拓東亞市場，帶香港或台灣球迷入場，但我在泰國傾談完返港後就爆發疫情」。雖然疫情令Gary暫緩外流大計，他也期望可繼續擔當港、泰足球資訊的「橋樑」，「將來在泰國工作一年或半年也好，就如外流是球員夢想，可能在海外一場比賽上陣15分鐘已不枉此生」。

近年不少港超球隊都曾赴泰比賽或集訓，傑志近兩屆亞冠分組賽都遇上泰國球隊。Gary認為港、泰足球愈多交流愈好，「現在港、泰兩地足球與同盟無分別，合作愈多愈頻密。傑志今年初赴泰集訓，約泰國球隊友賽幾乎有求必應，最後清萊聯在亞冠屈居傑志出局，等同幫你練兵再擊敗自己友。後來多隊港超甚至港足都是到泰國集訓備戰。若雙方保持關係密切，長遠對港足發展非常有利。香港目前情况要發展足球，就必須多點出外靠朋友」。

盼港足把握闖亞洲盃機遇做好發展

他亦籲本地球圈要好好把握港足打入明年亞洲盃決賽周的機遇，「近年香港足球有些機會是『天跌落來』，如傑志在賽事增加隊數及朝鮮球隊退出而直入亞冠分組賽，中超隊又因疫情只派青年軍參賽；港足打入亞洲盃決賽周後，足總能否順勢做好足球發展？」。 他舉例泰國隊在2015年亞盃外全敗後，出現U23「黃金一代」於亞運等大賽獲佳績，最後把握這機遇順勢改革泰國聯賽。