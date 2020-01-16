SUN周日體育直播賽事

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2022年8月14日星期日
佘繕妡女重過關斬將主場封后 為爭排名代表港隊延遲返美開學 張家朗今領銜戰男花爭金
熱刺征車誓破宿命 干地領軍倒戈冀證有力抗衡勁敵
捷西斯起孖兼助攻 領廠挫李城兩連捷
巴塞趕及註冊4新兵踢開咧戰
美斯落選金球獎候選名單 17年來首次
17歲港將陳頌文加盟史篤城女足
體壇快訊：李俊威英國殺入正賽
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泰國足球通冀建港泰橋樑 港人開專頁贏口碑 曾辦睇波團促進交流
傑志亞冠遇泰勁旅巴吞聯 防範新加坡國腳射手
傑志韓國友賽4戰3勝 明赴日備戰亞冠16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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