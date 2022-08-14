熱刺征車誓破宿命 干地領軍倒戈冀證有力抗衡勁敵

車路士vs.熱刺 now611/621台 晚上23：30直播

熱刺自1992年英超成立以來，僅在2017/18年球季於史丹福橋作客擊敗車路士；近6次交手更錄得1和5敗兼食白果。干地去年接掌後，今年1月三鬥藍戰士悉數吞下敗仗；今夏在轉會市場積極引援下，這名意籍教頭稱今仗乃球隊展現進步成果的良機，「我們今季希望展示競爭力，今仗是了解自身水平的好機會，證明熱刺雄心壯志，能抗衡如車路士般的勁旅」。

杜曹讚熱刺具爭冠實力

認月內欲再添中堅鞏防線

熱刺首輪先落後下以4：1大勝修咸頓，新兵比列錫、比蘇馬及基文迪朗格勒均只以後備，至末段才入替演「地標」。干地賽前透露，從巴塞隆拿借用的朗格勒受疲勞影響，是役料缺陣，下仗對狼隊亦上陣成疑。

杜曹賽前亦向干地「送高帽」，盛讚對方執教的每支球隊均為爭標分子，「他將球員推向極限，以超水準發揮挑戰前四，雖然他不會承認，但他的球隊絕對有力為包括冠軍在內的一切而戰」。

車路士今夏從拿玻里引入塞內加爾隊中堅高列巴尼，紓緩魯迪格及安達斯基斯坦臣離隊帶來的中堅荒。杜曹稱希望在轉會期完結前，為藍戰士再添一名中堅，「我們採用三後衛陣式時，艾斯派古達較像一名閘位球員，古古列拿亦不太適合打中堅。我們希望增強陣容實力及深度，但只會考慮真正合適的人選，不會『『恐慌性購買』」。車路士近日盛傳有意購買李斯特城後衛韋斯利科芬拿。

此外，「升班馬」諾定咸森林同晚迎戰韋斯咸，主隊新兵連格去年曾被曼聯外借至「鎚仔幫」，今仗領銜倒戈爭響勝鼓。