佘繕妡女重過關斬將主場封后 為爭排名代表港隊延遲返美開學 張家朗今領銜戰男花爭金

佘繕妡在小組賽6戰全勝晉級，及後連挫許思晴和黎曉瞳，與隊友朱嘉望會師8強。兩人鬥得激烈，佘繕妡戰至決一劍以15：14險勝，她在4強以14：13擊敗陳祉澄，決賽再以15：2大勝方心封后，連翊希和陳祉澄並列季軍。

方凱申男重摘季 周澤軒奪冠

男花教練Greg膺最佳教練獎

佘繕妡賽後表示，為爭取較佳本地排名，故特意完成今次賽事才返美開學。總結上月世界賽，她為團體歷史性殺入頭8感高興，並盼在11月開季前沉澱一下，找出應付韓國隊的策略。她續指，為爭取代表香港出戰國際賽資格，新季目標劍指世界排名頭32位。

男子組方面，方凱申在4強以7：15不敵劉昊峯，與吳浩天並列季軍，周澤軒在決賽以15：11挫劉昊峯奪冠。

另外，劍擊男花教練Gregory Koenig昨在香港優秀教練選舉頒獎典禮中，跟殘疾人羽毛球（傷殘人士）教練劉南銘贏得個人項目高級組全年最佳教練獎。乒乓球教練李靜及硬地滾球教練郭克榮則奪團體項目高級組全年最佳教練獎。