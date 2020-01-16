三巨頭不相伯仲 意甲新季大混戰 米蘭雙雄祖雲達斯重磅收購欠奉 摩連奴誓領羅馬左右大局

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有別於上季大肆增兵，米蘭雙雄今季未見重磅收購，其中AC米蘭以3200萬歐元（約2.59億港元）簽入布魯日新星迪基迪拿尼已屬「大手筆」，同市宿敵國際米蘭則免費簽入喀麥隆隊門將奧拿拿及亞美尼亞國腳米希達利恩，以及借用車路士前鋒盧卡古。

AC米蘭原班人馬爭衛冕

對「紅黑軍團」有利的是，老將伊巴謙莫域已落實續約，加上基奧特及辛度東拿利等原班人馬，或可彌補上屆冠軍功臣基斯爾離隊的影響。然而，AC米蘭名宿哥斯達古達卻直言母會並無優勢，「我認為國際米蘭是目前最強，但前提是他們沒有主將離隊，盧卡古將是他們的關鍵人物」。

盧卡古返國 史堅尼亞續傳投PSG

「藍黑軍團」季前去蕪存菁，包括維達爾及阿歷斯山齊士等邊緣人已離隊，惟獲巴黎聖日耳門（PSG）垂青的斯洛伐克國腳史堅尼亞，仍是與巴斯東尼及迪維積等鎮守防線的不二人選。曾領軍稱霸意甲的58歲名將柏高美，籲球會應設法挽留這名27歲後衛，「你要為他的去留設限期，不能讓謠言不斷流傳，但我認為他是非賣品，若留隊將可穩定軍心」。

祖雲新兵磨合需時 艾歷尼拒言爭標

矢志重返爭標行列的祖雲達斯，季前增兵亦未見任何優勢，在馬菲斯迪歷特轉投拜仁慕尼黑後，隨即以4900萬歐元（約3.9億港元）簽入拖連奴中堅基爾臣比爾馬，並有迪馬利亞及保羅普巴免費加盟，但後者早前更在友賽重創復出無期。飽受下台壓力的主帥艾歷尼早前稱列強均比上季進步，直言球隊並無優勢，昨雖再落實斥資1200萬歐元（約9.66億港元）收購法蘭克福翼鋒菲臘高斯迪，但功臣基亞連尼及保羅戴巴拿上季離隊引發不滿，加上一眾新兵需時融入球隊，管理層能否反擊質疑頓成疑問。

此消彼長下，一眾中游球隊或隨時左右意甲爭標形勢。「首都狼」羅馬除搶贏戴巴拿及約滿曼聯的尼曼查馬迪外，又落實借用PSG中場韋拿杜姆。主帥摩連奴強調領導力是球隊戰績關鍵，「我嘗試了解球隊，而不是將一切推倒重來，建立團隊的互信，才能獲得支持」。費倫天拿、拉素及拿玻里亦招兵買馬，比成績倒退的阿特蘭大更有望衝擊歐戰席位。

「升班馬」蒙沙擴軍目標列中游

此外，「升班馬」蒙沙在意大利前總理貝盧斯科尼任班主下，今季借用3名意大利國腳史提芬奴辛斯、馬迪奧比辛拿及卡格奴，昨亦落實借用拿玻里前鋒比達拿。相比同樣升班的萊切及克雷莫納，或是陣容大變的拖連奴及森多利亞，蒙沙料可排除護級壓力進佔中游。