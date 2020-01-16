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2022年8月13日星期六
拉舒福特傳脫魔入門 坦夏格稱留隊 征賓福特爭英超開齋
維拉迎愛華頓誓響勝鼓 謝拉特林柏特執教鞭首交鋒
港超8‧27開鑼 南區揭幕鬥香港U23 恢復雙循環制 明年5‧7煞科
吳安儀挫杜靴迪增自信迎硬仗
鄧謝配月底戰世界賽 冀重溫舊夢闖4強
施維雅達羅渣士盃16強止步
體壇快訊：港隊劍手主場亮相
SAT周六體育直播賽事
三巨頭不相伯仲 意甲新季大混戰 米蘭雙雄祖雲達斯重磅收購欠奉 摩連奴誓領羅馬左右大局
巴塞西甲首擊 7將未註冊恐缺陣
世盃倒數百日 決賽球場迎首戰
足壇快遞：麥巴比復操勢復出
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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