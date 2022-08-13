港超8‧27開鑼 南區揭幕鬥香港U23 恢復雙循環制 明年5‧7煞科

銀牌勢相隔兩季復辦

上季港超於今年1月初因本地疫情而停擺，以及在2月25日腰斬，相隔逾7個月再有本地賽事。有別前季踢三循環，今季以雙循環形式舉行，揭幕戰由南區於8月27日下午3時在香港仔運動場對香港U23，同日晚上6時在旺角大球場舉行開季儀式及東方龍獅對和富大埔。理文於翌日下午3時在將軍澳運動場對標準流浪。晉峰、港會及另一區隊升班馬深水埗首周輪空，深水埗首仗為9月4日下午3時在深水埗運動場對港會。

前季冠軍傑志因出戰亞冠盃後返港需隔離，下月中才有本地比賽，聯賽首擊為下月18日作客深水埗。傑志大戰理文兩仗為10月29日在將軍澳及明年5月7日煞科日舉行。而港超在今年底卡塔爾世界盃期間會繼續舉行。至於盃賽賽程，足總稱容後公布。據悉今季除了有菁英盃及足總盃，高級組銀牌將相隔兩季復辦。

此外，足總宣布10隊主場，傑志及東方續用旺角大球場，理文與香港U23共用將軍澳運動場，標準流浪相隔一季回歸斧山道運動場，其餘大致不變。